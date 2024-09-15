ريال مدريد في قائمة فريدة بسبب ركلات الجزاء

شفق نيوز/ أحرز ريال مدريد هدفين من ركلتي جزاء، ليفوز على ريال سوسيداد (2-0) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا، في معقل الأخير "أنويتا".

وسجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ضربتي الجزاء، في الدقيقتين 58 و75، على الترتيب.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد هو الفريق الثالث، الذي يسجل 4 أهداف من ركلات جزاء، في أول 5 مباريات له بالليجا، خلال القرن ال21، بعد رايو فاليكانو في 2002/2003، وأتلتيكو مدريد في 2012/2013.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الفريق الملكي إلى 11 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.