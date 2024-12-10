ريال مدريد في الاختبار الصعب.. مواجهات كبيرة الليلية في أبطال أوروبا

شفق نيوز/ يحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتبدو مهمة ريال مدريد صعبة في ظل توهج أتالانتا أخيرًا، وتصدره ترتيب الدوري الإيطالي، بجانب حاجة الريال إلى تحقيق الفوز.

ويعد هذا اللقاء تكرارًا لسيناريو مباراة السوبر الأوروبي التي أقيمت في شهر أغسطس الماضي وفاز بها ريال مدريد بثنائية دون رد.

ويخرج ليفربول الإنجليزي المتصدر لمواجهة جيرونا الإسباني، كما يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي اختبارًا مهمًا أمام مضيفه رد بول سالزبورغ النمساوي.

ويلعب بايرن ميونخ الألماني أمام مضيفه شاختار الأوكراني، فيما يلتقي باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني ضيفه إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

جيرونا وليفربول – 8:45 مساءً – BEIN SPORTS 2

أتالانتا وريال مدريد – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

رد بول سالزبورغ وباريس سان جيرمان – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

شاختار وبايرن ميونخ – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 4

باير ليفركوزن وإنتر ميلان – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3