"ريال مدريد فريقي الأخير".. توني كروس يعتزل اللعب بعد كأس أمم أوروبا

شفق نيوز/ أعلن لاعب وسط فريق ريال مدريد، ومنتخب ألمانيا لكرة القدم، توني كروس، يوم الثلاثاء، أنه سيعتزل اللعب نهائياً بعد نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقررة في بلاده من 14 حزيران/ يونيو ولغاية 14 تموز/ يوليو المقبلين.

ويخوض كروس مع فريقه ريال مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، أمام دورموند الألماني، قبل المشاركة في "يورو 2024" مع "المانشافت".

وكتب كروس (34 عاماً) في بيان عاطفي على موقع "إنستغرام"، قائلاً "مسيرتي الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا. كما قلت دائماً، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك"، مؤكداً أن طموحه كان دائما "إنهاء الموسم بأفضل مستوى"، بحسب وكالة "فرانس برس".