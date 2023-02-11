ريال مدريد بطلاً للعالم بعد الفوز على الهلال السعودي

شفق نيوز/ توج ريال مدريد الإسباني بطلا لكأس العالم للأندية يوم السبت، التي استضافها المغرب، بعدما انتصر 5-3 على الهلال السعودي في نهائي مثير.

وحقق الفريق الملكي اللقب الخامس له في مونديال الأندية، بعدما اقتنصه أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

وكان فلامنغو البرازيلي انتزع المركز الثالث، بفوزه على الأهلي المصري 4-2 في وقت سابق من السبت.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأميركا الجنوبية على اللقب، إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.

وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر 10 نسخ، بينما جاءت انتصارات أميركا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.