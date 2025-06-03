رياضي عراقي يحرز لقب بطولة شنغهاي بالدراجات الهوائية

شفق نيوز/ أحرز لاعب المنتخب الأولمبي العراقي بالدراجات الهوائية، وهبي سليمان، لقب بطولة شنغهاي الصينية باللعبة والتي شارك فيها أكثر من 40 متسابقاً يمثلون مختلف أندية مدينة شنغهاي.

وقال رئيس اتحاد الدراجات، علي حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب وهبي سليمان، شارك مع زميله مرتضى حيدر، لاعب منتخب الشباب، في بطولة شنغهاي الصينية بالدراجات الهوائية، ممثلين عن المركز التدريبي التابع للاتحاد الدولي للدراجات، إذ أمضيا شهراً كاملاً في معسكر تدريبي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية، بإشراف مباشر من قبل الاتحاد الدولي للعبة".

وأضاف، أن "اللاعب وهبي سليمان تمكن من الفوز بلقب البطولة بعد أن حل أولاً في سباق الفردي العام لمسافة 70 كم، فيما انسحب زميله مرتضى حيدر، من السباق بعد أن تعرض لإصابة نتيجة سقوطه بسبب شدة الأمطار التي رافقت السباق".

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن "اللاعبين سليمان وحيدر حققا الفائدة المرجوة من المعسكر من خلال مشاركتهما في وحدات تدريبية صباحية ومسائية، فضلاً عن تعرضهما الى اختبارات فسيولوجية وبدنية، و تلقيهما محاضرات قيّمة من قبل مدربين معتمدين وعاملين في الاتحاد الدولي للدراجات".