رياضي عراقي يتعرض للسرقة ويعلن عن محاولة اختطاف لأحد أفراد عائلته في إيران

شفق نيوز/ افاد اللاعب لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة لكرة السلة، حسين هادي، اليوم الثلاثاء، بتعرضه للسرقة في جمهورية إيران الإسلامية.

وكتب هادي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتابعته وكالة شفق نيوز؛ " تعرضت للسرقة في إيران، حيث تمت سرقة هاتفي، ثم تعرض احد افراد عائلتي لمحاولة اختطاف فاشلة، حيث دفع الله ماكان أعظم".

واضاف ، انه "الان لا يملك أي وسيلة تواصل اجتماعي أو هاتفية للتواصل مع محبيه"، مردفاً بالقول: " شكرا دولة ايران الحبيبة".