رياضي عراقي يبيع أحذيته لدفع إيجار بيته

شفق نيوز/ دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتأخر صرف الرواتب في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة، رياضي عراقي إلى بيع أحذيته الخاصة بممارسة اللعبة التي يحترفها ويمثل من خلال نادي الشرطة والمنتخب العراقي.

وقال العداء العراقي محمد عبد الله الشهير بـ"محمد حبانية"، أحد لاعبي منتخب ألعاب القوى وعضو نادي الشرطة، إنه اضطر لبيع أحذيته الرياضية التي شارك بها في بطولات دولية لتأمين ثمن إيجار منزله بسبب عدم تلقيه مرتبه منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.

وأوضح حبانية في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أنه لم يتقاضَ مرتبه منذ الشهر الرابع من هذا العام، ولغاية الآن، الأمر الذي دفعه الى بيع أحذية رياضية لتأمين تسديد ثمن إيجار منزله الذي يسكن فيه.

وحقق حبانية عدة ميداليات دولية للعراق في بطولات إقليمية وعربية، كان آخرها مارثون لبنان الدولي.

ووفقا لحبانية؛ فإنه لم يحصل سوى عن وعود من المسؤولين كانت هواء في شبك، إذ أن الاهتمام منصب فقط في العراق على كرة القدم بينما باقي الرياضات لا تلقى أي اهتمام.