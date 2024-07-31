رياضيو العراق يواصلون تدريباتهم استعداداً لمنافسات أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أكد عضو المكتب التنفيذي، رئيس البعثة العراقية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، هرده رؤوف، يوم الأربعاء، أن الرياضيين الثلاثة السباح حسن علي، والعداء طه حسين، والرباع علي عمار يسر، يواصلون بهمة وإصرار عاليين وحداتهم التدريبية اليومية، تحضيراً للمشاركة في منافسات الأولمبياد.

وقال رؤوف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "السباح حسن علي خليل سيشارك في التصفيات الأولية لسباق 100 م فراشة، والتي ستقام على صالة لا ديفونس باريس أرينا عند الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الجمعة الموافق الثاني من شهر آب المقبل".

وأضاف أن "العداء طه حسين سيشارك هو الآخر في التصفيات الأولية لسباق ركض 100 م، والتي ستقام على ملعب ستاد دو فرانس عند الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من صباح يوم السبت المقبل الموافق الثالث من شهر آب المقبل".

وأشار رؤوف، إلى أن "منافسات الرباع الواعد علي عمار يسر في وزن + 102 كغم ستقام في صالة باريس الجنوبية ضمن مجمع باريس اكسبو عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم العاشر من آب".

وأكد أن "اللجنة الأولمبية وفرت جميع المستلزمات التي من شأنها أن تسهم في إنجاح المشاركة العراقية حيث سخرت كامل إمكاناتها ومجهوداتها بغية الوصول بالرياضيين المشاركين إلى أتم الجاهزية الفنية والبدنية قبل الشروع بخوض منافسات الأولمبياد".