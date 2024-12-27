رياضيو الزبير لشفق نيوز: شبح الاستثمار يستحوذ على ساحتنا الرياضية

شفق نيوز/ نظم رياضيو الفرق الشعبية في قضاء الزبير غرب البصرة وقفةً احتجاجية طالبوا بها الحكومة المحلية بإيقاف عمليات استثمار الساحات الرياضية لإنشاء مجمعات سكنية وغيرها من المشاريع الاستثمارية.

وقال ضياء طوينه (أحد منظمي التظاهرة) لوكالة شفق نيوز؛ إن "الساحات الرياضية في قضاء الزبير تخدم الرياضيين في القضاء منذ أكثر من 25 عاماً وهم محافظين عليها منذ وقت بعيد وتمارس عليها أكثر من 8 لجان كروية مبارياتهم والتي تقام بين أكثر من 150 فريقاً".

وتابع طوينه، إن "شبح الاستثمار بدأ يلاحقهم ويطالبهم بالابتعاد عن الساحات الرياضية لتحويلها إلى مشاريع سكنية إستثمارية" موضحاً إن "أكثر من 5 آلاف رياضيّ أغلبهم من الشباب مهددين بالابتعاد عن هذه الساحات".

وطالب المتظاهرون الحكومة المحلية بالاستفادة من هذه الطاقات الشبابية و تحويلها إلى طاقات عاملة في المجال الرياضي تنفع المحافظة والبلد بشكل عام.