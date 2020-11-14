رياضية عراقية "تهلهل" فرحاً بخسارة رعد حمودي في انتخابات اللجنة الاولمبية

شفق نيوز/ عبرت رياضية عراقية تم استبعادها من انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، عن "فرحها" لخسارة رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي الانتخابات أمام منافسه سرمد عبد الاله.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن لاعبة القوس رند سعد شوهدت وهي تزغرد "تهلهل" بعد ظهور نتائج الفرو وتغلب عبد الاله على حمودي.

وأردفت سعد بعد فاصل من الزغاريد أن سبب خسارة حمودي هو "حوبتها" لأنه الأخير تآمر مع جزائر السهلاني وقاما باستبعادها من الانتخابات.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، يوم السبت، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس، حيث تمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16.

وقررت اللجنة المنظمة على انتخابات المكتب التنفيذي، يوم السبت، ابعاد لاعبة المنتخب العراقي بالقوس والسهم رند سعد من قائمة الفائزين واستبدالها بـ العداءة دانه حسين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم إخراج رند سعد من قاعة الانتخابات بقرار من اللجنة المشرفة بداعي تعاطيها المنشطات، مبيناً أن اللجنة قررت استبدال رند سعد لاعبة القوس والسهم بالعداءة دانه حسين.