رياضية عراقية "شاملة" تحيي لعبة تسلق الجبال وتسعى لمنافسة نظيراتها في العالم

شفق نيوز/ أكدت المتسلقة العراقية تريفه فريدون، اليوم الخميس، سعيها لتمثيل تسلق العراق في بطولات عالمية ومنافسة لاعبات من دول مختلفة، فيما عزت عدم توفر مقومات نجاح رياضة تسلق الجبال الى قلة الدعم المالي والاهتمام الرياضي باللعبة.

وقالت فريدون معاون رئیس "کروپ" المتسلقین في السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العراق يمتلك كل مقومات النجاح في رياضة التسلق ولا سيما بإقليم كوردستان المحاطة بسلسلة من الجبال الشاهقة، لكن للأسف نرى ممارستها محدودة وتقتصر على الهواة لعدم وجود جهة رياضية تلتزم وترعى رياضة التسلق وتضمها للرياضات الاخرى".

واكدت انها "اقدمت على تاسيس اكاديمية تخصصية تحتضن المواهب من البنين والبنات تعد الاولى بالعراق لكنها صدمت بالواقع وقلة الدعم والامكانيات المالية، سيما وان معدات تسلق الجبال تحتاج الى مبالغ طائلة ومدربين على مستوى عالٍ الى جانب مقر كبير يستوعب المتدربين".

وبينت تريفه أن "ممارسة رياضة التسلق اخذت تتسع في كوردستان، واصبح الاقبال يتزايد للعنصر النسوي"، مؤكدة أنه "لدينا لاعبات على مستوى عال في السليمانية يتنافسن فيما بينهن في مناسبات وبطولات يقيمها (کروب) المتسلقین في نطاق محدود بمناسبات مختلفة، ولدينا متسلقات يتنافسن بشراسة في كل بطولة، ومن بين الأسماء البارزة هن: دڵسۆز ، وبەناز ، ومیدیا ، وهێشوو ، وژیلە ، وپەیمان ، وژینۆ"

وعزت اللاعبة عدم انتشار رياضة التسلق وعدم وجود منتخب عراقي للفعالية، إلى "حداثتها في العراق وفي لشرق الأوسط، ولأنها رياضة حرة تتکون من سبع فعاليات ولاتوجد جهة رياضية تلتزمها" .

وتشغل تریفە فریدون علي عدة مناصب ومهام منها مديرة قسم تمكين المرأة بمحافظة السلیمانیة، ومديرة حسابات، عضوة باتحاد تنس السلیمانیة، و معاونة رئیس "کروپ" المتسلقین، و أول مذیعة ومقدمة برامج رياضية في العراق و كوردستان.