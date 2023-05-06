رياضة كوردستان تبرئ ساحتها من هروب "هيفاء جوديدة" في فرنسا

شفق نيوز/ أخلت المديرية العامة للرياضة في إقليم كوردستان، يوم السبت، مسؤوليتها من موضوع هروب الرياضية العراقية الايزيدية الى فرنسا.

وقالت في توضيح ورد الى وكالة شفق نيوز، "تود المديرية العامة للرياضة في إقليم كوردستان أن تبين للرأي العام والمعنيين أن وفد الفريق النسوي لكرة القدم الذي قد سافر إلى فرنسا كان باتفاق الاتحاد العراقي لكرة القدم والمركز الوطني الفرنسي لكرة القدم في كليرفونتين، وذلك بناء على كتاب دعوة باللغة الإنجليزية والذي يؤكد أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد فاتح الوفد العراقي وليس الكوردستاني".

وبينت رياضة كوردستان، أن "اللاعبة التي هربت من المعسكر التدريبي كانت التحقت بالوفد بناء على طلب المنسق العراقي لهذه السفرة في بغداد السيد ثائر كاظم ولم تكن ضمن الوفد العراقي"، موضحة أنه "سبق وأن أقام الفريق النسوي عدة دورات ومعسكرات داخل العراق وتحت إشراف الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأمس الجمعة، قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الوفد النسوي المتواجد في فرنسا غير تابع له، وقد ذهب إلى باريس للفترة من 2/12 ولغاية 2023/2/18 للدخول في ورش تدريب ومعايشة بإشراف مدربين تابعين إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حسب الاتفاقية المُبرمة مع الجانب الفرنسي، وعاد الوفد إلى العراق بكامل العدد، وأدى مهمته بانسيابية عالية.

فيما قالت رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد، رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبة التي اختفت من الوفد هي لاعبة من كوردستان وتحديداً من سنجار وتدعى (هيفاء جوديدة)، وهي من الإيزيديات المهجرات وتسكن مع أسرتها في مخيمات إقليم كوردستان.

كما قالت طالب أن الاتحاد غير معني بالوفد الحالي في فرنسا، لأن الوفد أقام معسكره بتسمية من الاتحاد الكوردستاني، وعلى نفقته أيضاً.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أطلق العام الماضي مشروع رعاية كرة القدم النسوية بالتعاون مع السفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي يشمل رعاية وتطوير 100 لاعبة لثلاث فئات، فضلاً عن 30 مدربة و30 حكماً و30 من القيادات الإدارية، ومن جميع المحافظات.