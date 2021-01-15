رياضة صلاح الدين تنفي انهيار ملعب في المحافظة: حادث عرضي بمساحة 200 متر

شفق نيوز/ نفت مديرية الشباب والرياضة في صلاح الدين، يوم الجمعة، سقوط ملعب رياضي في تكريت قيد الإنشاء.

وفيما اشارت إلى وقوع حادث عرضي تم معالجته، بينت أن مشروع بناء الملعب يتم وفق مواصفات فنية عالية.

وقال مدير الدائرة جواد نجم الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان بعض الصفحات نشرت صوراً ضبابية عن انهيار الملعب الاولمبي في تكريت للنيل من إدارة المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.

وبين الجبوري ان حادثا عرضيا في مقطع صغير بمساحة ٢٠٠م2 وقع أثناء عملية الصب بعد تكسر عدد من رافعات الكونكريت أدت إلى انهيار الصب وتم ايقاف الصب فورا ورفع الجزء المتضرر، مؤكدا أن المشروع مستمر بالعمل بشكل جيد وانسيابية عالية.

وأوضح أن الصور التي انتشرت هي للجزء المتضرر قبل الشروع بعمليات هدم وازالة الاجزاء الكونكريتية المتضررة التي أمر المهندس برفعها وتم تصويره على أنه انهيار عام للملعب.

واكد الجبوري ان نسبة الانجاز للملعب وصلت الى 42% والعمل متواصل في الطابق الثالث من الملعب، لافتا إلى ان مشروع الملعب ينفذ بمواصفات فنية عالية من قبل الشركة المنفذة.