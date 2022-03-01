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رياضة الإقليم تقدم خدماتها ودعمها لإنجاح مباراة العراق والامارات

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-01T08:42:35+0000
رياضة الإقليم تقدم خدماتها ودعمها لإنجاح مباراة العراق والامارات

شفق نيوز/ ابدت رياضة اقليم كردستان دعمها الكامل لإنجاح مباراة العراق والامارات المقررة بملعب المدينة في بغداد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال د. شاكر احمد سمو مدير عام رياضة إقليم كردستان لوكالة شفق نيوز؛ "بمناسبة حصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بخوض منتخبنا مباراته امام منتخب الامارات في العاصمة العراقية بغداد، تبدي رياضة الاقليم استعدادها لدعم  اقامة المباراة الى جانب الاخوة قادة الرياضة في بغداد لإنجاح المهمة في استضافة بغداد لأول مرة مباراة دولية رسمية بعد 2004"، مبينا ان "رياضة الإقليم مستعدة لأي دعم تنظيمي وغير ذلك".

واشار إلى ان "اي مبادرة دولية تخدم رياضة العراق عامة وكرة القدم خاصة وهي تهم رياضة العراق بشكل عام".

وأكد سمو أن "رياضة الإقليم لن تبخل بأي مساعدة أو دعم للمباراة الرسمية التي ستقام في ملعب المدينة ببغداد والتي ستكون بادرة خير في رفع الحظر الكلي عن كل المحافظات العراقية".

وختم مدير عام رياضة إقليم كردستان حديثه بالقول؛ ان "رياضيي الاقليم سعداء لاقامة المباراة في بغداد وباسمي و باسمهم نتمنى نجاح بغداد في احتضان هذا الحدث الكبير وكسب رضى الاتحاد الدولي لتكون بداية لرفع الحظر عن بغداد وكل ملاعب العراق، ونقدم التهاني والتبريكات لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية واتحاد الكرة لهذا الانجاز الكبير".

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