رونالدو يوجه رسالة للمسلمين (صورة)

شفق نيوز/ وجّه النجم البرتغالي، مهاجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، يوم الأربعاء، رسالة إلى الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر.

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورته بالزي السعودي، معلقاً عليها: "عيد مبارك.. أتمنى لكم كل الفرح والسلام والسعادة في هذا اليوم المميز".

واعتاد رونالدو على مدار مسيرته على تهنئة الأمة الإسلامية بالأعياد والمناسبات المختلفة.

وظهر رونالدو في أكثر من مناسبة مرتدياً الزي السعودي، لا سيما في الاحتفالات باليوم الوطني، كما شارك السعوديين احتفالاتهم عبر رقصة "العرضة" الشهيرة.