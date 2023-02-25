رونالدو يواصل كسر الأرقام القياسية في الدوري السعودي ويسجل هاتريك جديد

شفق نيوز/ سجّل نجم فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، السبت، "هاتريك" خلال شوط واحد، في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي ضمك، برسم الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

وكانت أهداف رونالدو الثلاث، والتي وقعها في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة، كافية بفوز النصر باللقاء، حيث لم يستطع لاعبو ضمك من توقيع أي هدف في مرمى النصر، طيلة أطوار اللقاء.

وسجل "الدون" هدفه الأول في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، نفذها بقوة، حيث لم يتمكن زغبة من التقاطها، رغم ارتمائه باتجاهها.

خمس دقائق بعد ذلك، تمكن رونالدو من هز شباك ضمك مرة أخرى، حيث استطاع في الدقيقة 22 من الإفلات من المراقبة وسدد باتجاه الحارس زغبة الذي لم يستطع تلقف كرة "الدون" التي سددها بين المدافعين، بيسراه.

وهي المرة الثانية التي يسجل فيها كريستيانو رونالدو ثلاثية في الدوري السعودي الذي التحق به قبل أسابيع.

ودخل رونالدو تاريخ الدوري السعودي مبكرا، حيث أصبح أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ الدوري السعودي، وقد تمكن من ذلك في 5 مباريات. كما أنه أصبح أسرع لاعب يسجل ثلاثيتين في البطولة.

ويعاني ضمك من عقم في النتائج الإيجابية منذ فترة، فبعد تحقيقه الفوز على الفتح بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة عشرة، لم يتذوق طعم الانتصارات إذ خسر في مباراتين وتعادل بواحدة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، متبوعا بالاتحاد والشباب، الثاني والثالث تواليا، فيما يأتي ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.