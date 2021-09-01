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رونالدو ينفرد بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-01T20:55:14+0000
رونالدو ينفرد بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات

انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرقم القياسي، كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات، وذلك في فوز منتخب بلاده على أيرلندا بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وظلت أيرلندا متقدمة بهدف دون رد حتى الدقيقة 89، وظهر رونالدو برأسية متقنة سجل من خلالها هدف التعادل، قبل أن يختم على انتصار البرتغال برأسية أخرى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبتلك الثنائية، انفرد رونالدو بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات بعدا رفع رصيده إلى 111 هدفًا، ليفض الشراكة السابقة مع مهاجم إيران السابق علي دائي الذي يملك في رصيده 109 هدفًا، لتصبح أيرلندا بالتالي الضحية رقم 45 في المنتخبات لصاروخ ماديرا.

وأتت الفرصة لرونالدو في وقت مبكر من المباراة لتحطيم الرقم القياسي، من خلال ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 15، إلا أن حارس أيرلندا جافين بازونو نجح في التصدي لها.

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