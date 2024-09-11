رونالدو ينتقد تصريحات تين هاج: لا يمكنك إعادة بناء ناد من دون أن تعرفه

شفق نيوز/ انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي لكرة القدم، الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على خلفية تصريحات الأخير حول المنافسة على البطولات.

وقال رونالدو خلال تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لكن يجب أن تقول: ربما ليس لدي الإمكانات لكننا سنحاول، عليك أن تحاول".

وتابع الدون: "إذا استمع تين هاج إلى رود فان نيستلروي، يمكن أن يساعد هذا الأمر".

وأوضح "صاروخ ماديرا": "إنه (رود) يعرف النادي، والإدارة يجب أن تستمع للرجال الذين كانوا هناك، مثل ريو (فيرديناند)، روي كين، سكولز، غاري نيفيل، (أليكس) فيرغسون".

وأتم كريستيانو رونالدو: "لا تستطيع ولا يمكنك إعادة بناء ناد من دون أن تعرفه".

واستهل فريق مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على فولهام، قبل أن يتعرض لهزيمتين متتاليتين أمام كل من برايتون وليفربول على الترتيب، يحتل المركز 14 في جدول ترتيب "البريميرليغ".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (39 عاما) قد رحل عن مانشستر يونايتد بعدما انتقد تين هاج بشدة وكذلك إدارة النادي الإنجليزي في لقاء تلفزيوني لاذع، تسبب في رحيله عن أسوار "أولد ترافورد" بالتراضي، قبل انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي.