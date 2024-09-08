رونالدو يمنح البرتغال فوزاً متأخراً على حساب اسكتلندا

شفق نيوز/ قاد كريستيانو رونالدو، هداف البرتغال، منتخب بلاده لفوز مجنون على حساب إسكتلندا، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما بملعب النور، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تقدم الضيوف بهدف أول عبر سكوت ماكتوميناي بالدقيقة 7، قبل أن يعادل برونو فرنانديز النتيجة للبرتغال بالدقيقة 54.

وفي الدقيقة 88، تمكن كريستيانو من تسجيل الهدف الثاني، ليمنح البرتغال ثلاث نقاط ثمينة بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما يظل منتخب إسكتلندا بدون نقاط في ذيل المجموعة.