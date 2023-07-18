رونالدو يغمز ميسي: الدوري السعودي أفضل من الاميركي

شفق نيوز/ وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، اليوم الثلاثاء، الدوري السعودي بأنه أفضل من نظيره الأميركي.

وانضم رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي المنصرم، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو، خلال تصريحات صحفية، إن "الدوري السعودي أفضل من الأميركي.. أنا متأكد بنسبة 100% أنني لن أعود إلى أي ناد أوروبي في الفترة المقبلة"

وأتم "فتحت الطريق إلى الدوري السعودي، والآن كل اللاعبين يأتون إلى هنا".

وخسر فريق النصر السعودي أمام نظيره الاسباني ودياً بنتيجة (0-5).

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انتقل مؤخراً لصفوف انتر ميامي الأمريكي، لينتهي الصراع الذي امتد نحو عقدين من الزمن بين النجمين.