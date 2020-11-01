رونالدو يعود ويقود يوفنتوس لسحق سبيزيا

شفق نيوز/ حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على مضيفه سبيزيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإيطالي.

أحرز ألفارو موراتا (16)، كريستيانو رونالدو (59 و77 من ركلة جزاء) وأدريان رابيو (68) رباعية اليوفي، فيما سجل توماسو بوبيجا هدف سبيزيا بالدقيقة 32.

وقرر بيرلو في الدقيقة 56، الدفع بكريستيانو رونالدو والذي تعافى من فيروس كورونا، ليحل محل باولو ديبالا.

وبعد مشاركته بدقيقتين، تمكن رونالدو من تسجيل هدف التقدم لليوفي بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة موراتا، ليراوغ الحارس ويضع الكرة بالشباك.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط بالمركز الـ16.