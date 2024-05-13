رونالدو يعود للواجهة بعد أمطار "أولد ترافورد"

شفق نيوز/ بالتزامن مع مشاهد الأضرار الكبيرة التي حلت بإستاد مانشستر يونايتد جراء الأمطار، عادت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "النارية" للواجهة.

‎وفي نهاية 2022، أجرى رونالدو مقابلة "نارية" مع الصحفي بيرس مورغان، انتقد فيها أمور عديدة بمانشستر يونايتد، من ضمنها المرافق "المهترئة والقديمة" للنادي.

‎وقال رونالدو في المقابلة الشهيرة: "لم يتغير أي شيء منذ رحيلي عن الفريق قبل 13 عاما.. حمامات السباحة، والجاكوزي، وحتى صالات التمرين، وبعض التقنيات، لم يتغير منها شيء. حتى طهاة الطعام هم نفسهم".

‎وأعادت الجماهير اقتباس تصريحات رونالدو النارية، مع مشاهد المطر الذي نخر في سقف استاد أولد ترافورد مساء الأحد.

‎وانهمرت الأمطار بشكل كثيف خلال مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال أمس الأحد، وأدت لانهيار أجزاء من سقف الملعب، كما تسربت لمرافق الملعب، بشكل بدائي.

‎وأثارت اللقطات الانتقادات لمرافق النادي القديمة، واستذكر البعض تصريحات "الدون"، ملوحين بعبارة "رونالدو كان على حق".