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رونالدو يعاني من مشكلة هي "الاسوأ" منذ 13 عاماً

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-10T05:24:06+0000
رونالدو يعاني من مشكلة هي "الاسوأ" منذ 13 عاماً

شفق نيوز/ لم يتوقع النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" أن عودته إلى "مانشستر يونايتد" ستكون الأسوأ بالنسبة إليه، من ناحية التهديف، خلال 13 سنة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو يعاني من أطول فترة "جفاف تهديفي" أمام المرمى منذ موسم 2008/2009.

وقالت الصحيفة إن عودة رونالدو ليست "خيالية" كما كان يتوقعها كثيرون.

ويحتل "الشياطين الحمر" حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر مخيب للآمال بالنسبة لمشجعي النادي.

وتقول الصحيفة إن حصيلته مع الفريق حتى الآن ليست بالسيئة، إذ سجل 14 هدفاً، لكن نجم ريال مدريد السابق خاض الآن خمس مباريات دون تسجيل أي هدف، وهي المرة الأولى منذ 13 عاماً.

ولم يسجل رونالدو ضد ولفرهامبتون وندررز وبرنتفورد ووست هام يونايتد وبيرنلي (الدوري الإنجليزي الممتاز) وميدلزبره (كأس الاتحاد الإنجليزي).

ولم يحدث ألا  يسجل رونالدو في خمس مباريات متتالية مع يوفنتوس أو ريال مدريد.

وتقول الصحيفة إن مستقبل رونالدو مع يونايتد بات موضع تكهنات، بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام أن زين الدين زيدان يريده في باريس الموسم المقبل إذا عين مدربا للفريق الفرنسي.

 

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