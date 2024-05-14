رونالدو يضع قميص النصر السعودي بين كبار أندية العالم

شفق نيوز/ يُعد قميص نادي النصر الوحيد من بين الأندية السعودية الذي يدخل في منافسة مع قمصان أندية كرة القدم الكبرى في العالم من ناحية العوائد المالية، فقد جاء في المركز 23 عالمياً على قائمة "ماركا" لأعلى 50 نادياً في العالم من حيث الحصول على عوائد من عقود رعاية القمصان في موسم 2023-2024.

النصر الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، تعاقد في الصيف الماضي مع شركة "نايكي" الأميركية للأدوات الرياضية لمدة موسم واحد 2023-2024، ورغم وجود العديد من الأسماء اللامعة في الدوري السعودي، مثل نيمار، وبنزيما، ورياض محرز، إلا أن الأندية لم تحقق الاستفادة الكاملة من بيع حقوق رعاية قمصانها.

تُعتبر رعاية القمصان أحد الموارد المالية لأندية كرة القدم، عبر الحصول على الملابس والأدوات الرياضية، بالإضافة إلى مبالغ مالية من تلك الشركات نظير ارتداء علاماتها التجارية، وبيع منتجاتها من الملابس الرياضية وقمصان فرق كرة القدم.

النصر الثاني خارج أوروبا

بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النصر يحصل من عقد رعاية شركة "نايكي" الأميركية، على نحو 9.3 ملايين يورو (10 ملايين دولار)، وهو ما يضعه في المركز الثاني عالمياً بين الأندية غير الأوروبية، خلف فلامنغو البرازيلي صاحب المركز 17 عالمياً، والذي يحصل على 12.8 مليون يورو (14 مليون دولار) سنوياً من شركة "أديداس" نظير رعايتها له.

وتضم القائمة من خارج أوروبا، 7 أندية فقط، فبالإضافة إلى النصر السعودي، هناك 5 أندية برازيلية، هي فلامنغو وكورنثيانز وبالميراس وساوباولو وأتلتيكو مينيرو، وناديان أرجتينيان هما بوكا جونيورز وريفربلات.

تأثير كريستيانو رونالدو

رغم وجود النصر ضمن قائمة الأندية الأعلى تحقيقاً للعوائد من عقده مع "نايكي"، فقد وقع النادي عقد اتفاقية شراكة مع "أديداس" تبدأ من الموسم المقبل وحتى صيف 2027، من أجل تحقيق المزيد من المكاسب.

وقال فارس أبوعلي المدير العام لشركة "أوفسايد" السعودية للملابس الرياضية، لوكالة "الشرق"، إن سبب تواجد النصر في المنافسة عالمياً على مستوى عقود رعاية القمصان يعود إلى تأثير كريستيانو رونالدو، بحكم شعبيته الكبيرة على مستوى العالم، التي ساهمت في نمو العلامة التجارية للنادي.

وأوضح أن أسباب عدم تحقيق الأندية السعودية للاستفادة المنتظرة من رعاية الملابس، يعود إلى غياب الاهتمام بهذا الشأن من بعض الأندية، وعدم حرصها على الترويج بالشكل المطلوب للمبيعات، وكذلك تأخرها في توقيع العقود مما يتسبب في عدم توافر قمصانها في المتاجر.

وأضاف أبو علي أن هناك ارتفاعاً في أسعار فئات قمصان المشجعين بالاضافة إلى انخفاض جودتها، وهو ما يجعل البعض يلجأ للبدائل المقلدة، ما يؤثر سلباً بالتأكيد على العائدات.

أبوعلي، الذي تظهر علامة شركته التجارية على قمصان أندية الدوري السعودي مثل الشباب والطائي والوحدة وأبها، قال إن اتفاقيات الشراكة التي وقعها مع الأندية تتنوع ما بين الرعاية الكاملة، والرعاية الجزئية، وتوريد الملابس الرياضية للأندية.

وترتدي أندية الدوري السعودي للمحترفين البالغ عددها 18 نادياً، ملابس تحمل شعار 12 شركة مختلفة، بينها شركات محلية وأخرى عالمية.

ريال مدريد في الصدارة

يأتي ريال مدريد الإسباني في صدارة أندية كرة القدم على مستوى العالم من حيث العوائد المالية المحققة من عقود رعاية القمصان خلال موسم 2023-2024. يحصل النادي من شركة "أديداس" على 120 مليون يورو سنوياً، متفوقاً بنحو 15 مليوناً عن برشلونة أقرب منافسيه، الذي يحصل على 105 ملايين يورو من "نايكي".

مانشستر يونايتد الإنجليزي ومواطنه أرسنال، يأتيان خلف الثنائي الإسباني، حيث يحصل كل منهما على 86.2 مليون يورو من شركة "أديداس". ويحل باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية خامساً بحصوله على 80 مليون يورو من شركة "نايكي"، فيما تدفع "بوما" الألمانية 74.7 مليون يورو لمانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات.

بايرن ميونيخ يحل ثامناً بحصوله على 60 مليون يورو، من شركة "أديداس"، والتي تدفع ليوفينتوس الإيطالي 53.7 مليون يورو، فيما يأتي ليفربول الإنجليزي في المركز العاشر بحصوله على 34.5 مليون يورو من شركة "نايكي".

المصدر: الشرق