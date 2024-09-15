رونالدو يضرب السوق السوداء العراقية: انخفاض سعر "التذكرة" من 150 ألفاً إلى ادنى من سعرها الرسمي

شفق نيوز/ تسبب تخلّف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى العاصمة العراقية بغداد، بخسائر كبيرة في السوق السوداء قبل ساعات من مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقية، المقررة يوم غد الاثنين، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلن نادي النصر السعودي؛ غياب قائده وهدافه رونالدو عن المواجهة وعدم مغادرته مع الفريق إلى العاصمة العراقية بسبب وعكة صحية، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب وانخفاض أسعار التذاكر في السوق السوداء.

ونفدت تذاكر مباراة الشرطة والنصر بعد ساعات من طرحها، بعد إقبال كبير من الجماهير، وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن سعر التذكرة الواحدة وصل إلى 150 ألف دينار "حوالي 100 دولار" في السوق السوداء مع توقعات بزيادة كبيرة في السعر قبل أن يتراجع الطلب على الشراء بعد غياب الهداف التاريخي لريال مدريد إلى أدنى من سعرها الرسمي بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تداول العديد من مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي للازدحام الجماهيري عند منافذ بيع تذاكر اللقاء، وتطرق الإعلام العراقي إلى أنه تم تكرار طبع التذاكر فوق العدد المحدد وأكثر من سعة ملعب المدينة الدولي، في الوقت الذي اشتكى فيه العديد من المشجعين من عدم حصولهم على تذكرة المواجهة رغم وقوفهم أمام منافذ البيع منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأحد.