رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ لكأس العالم

شفق نيوز- متابعة

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في ست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد هدفه في مرمى أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، في هيوستن، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول في مونديال أميركا الشمالية 2026.

وسجل قائد البرتغال البالغ 41 عاماً الذي كان تحت ضغط لإنهاء صيامه التهديفي في البطولات الدولية الكبرى، هدفاً بعد ست دقائق فقط، رافعاً رصيده إلى 144 هدفاً دولياً من بينها تسعة في النهائيات (2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026).

وجاء الهدف الأول لرونالدو في نهائيات كأس العالم في مرمى إيران في نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا، ومن بعدها سجّل في مرمى كل من كوريا الشمالية (2010)، غانا (2014)، ثلاثية أمام إسبانيا (2018)، المغرب (2018) وغانا مجدداً (2022).

وتعرّض نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، لانتقادات بعد أن كان باهت الحضور إلى حد كبير في التعادل المخيب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) الذي استهلت به البرتغال مشوارها نحو اللقب في أميركا الشمالية.

وفي المباريات العشر السابقة له في البطولات الكبرى قبل مواجهة أوزبكستان، لم يسجل أي هدف مع تمريرة حاسمة واحدة.

وكانت معاناته أمام المرمى في تناقض صارخ مع أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنروجي إرلينغ هالاند والإنكليزي هاري كاين.

ويلعب النجم البرتغالي حالياً مع النصر السعودي، وقد سجل هذا الموسم 28 هدفاً في 30 مباراة في الدوري.