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رونالدو يستهل عودته لمانشستر يونايتد بهدفين في مرمى نيوكاسل

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-11T16:18:15+0000
رونالدو يستهل عودته لمانشستر يونايتد بهدفين في مرمى نيوكاسل

شفق نيوز/ قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد لتحقيق فوز ثمين على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (4-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء يوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد".

سجل رونالدو، في أول مباراة له بعد عودته لفريقه السابق، هدفين في الدقيقتين 45 و62، وبرونو فيرنانديز الثالث في الدقيقة 80، وأحرز جيسي لينغارد الهدف الرابع مع الدقيقة 90.

فيما سجل خافيير مانكييو هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 56.

وفي مباراة أخرى، حقق مانشستر سيتي الفوز على ليستر سيتي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد برناردو سيلفا في الدقيقة 62.

كما حقق آرسنال الفوز على نوريتش سيتي بهدف دون رد.

سجل هدف آرسنال الوحيد أوباميانغ في الدقيقة 66.

وفي مباراة أخرى، أحرز أودسون إدوار هدفين في أول ظهور له مع كريستال بالاس، ليقوده للفوز 3-صفر على ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وبهذه النتائج، تصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه سيتي برصيد 9 نقاط، ثم توتنهام برصيد 9 نقاط، بينما نيوكاسل يتراجع للمركز الـ19 برصيد نقطة واحدة.. وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز التاسع.

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