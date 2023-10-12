رونالدو يريد مواصلة اللعب حتى 42 عاماً مع النصر السعودي

شفق نيوز / كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الخميس، عن نية البرتغالي كريستيانو رونالدو تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2025 مع نادي النصر السعودي، إلى يونيو/حزيران 2027.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن رونالدو يفكر في تمديد عقده الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2025، مردفة: "يبدو أن رونالدو ملتزم تمامًا بعقده مع النصر، وقد ألمح سابقًا إلى اللعب حتى عام 2027 - عندما يبلغ من العمر 42 عامًا".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حتى عام 2025، بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو، بعد مغادرة مانشستر يونايتد.

ومهد صاحب الـ38 عاماً، الطريق لعدد لا يحصى من النجوم – بما في ذلك نيمار وساديو ماني وكريم بنزيما – للانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، بشكل كبير في كرة القدم ويريد استضافة كأس العالم للرجال في عام 2034.