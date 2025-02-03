رونالدو يحذر ريال مدريد: مبابي لا يعرف كيف يلعب

شفق نيوز/ وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة إلى جماهير ريال مدريد، بشأن النجم الفرنسي كيليان مبابي، محذرا إدارة النادي من "أمر مهم" بشأن اللاعب.

ودائما ما يتحدث مبابي عن أنه يعتبر كريستيانو رونالدو قدوته في عالم الساحرة المستديرة، كما أن له صورة شهيرة خلال اختبارات أجراها وهو صغير في نادي ريال مدريد بجانب رونالدو، في المقابل يشيد "الدون" بالنجم الفرنسي ويراه لاعبا مميزا.

وانضم مبابي إلى الفريق الملكي في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الحالي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وواجه النجم الفرنسي صعوبات في بداية مشواره مع ريال مدريد، خاصة في ظل الاعتماد عليه في مركز المهاجم الصريح أكثر من مركزه الأساسي كجناح.

وقال كريستيانو رونالدو في حوار أجراه مع برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير: "كيليان لا يزال لا يعرف كيفية اللعب كمهاجم، لكنه سينجح في ريال مدريد، ولو كنت ما زلت متواجدا في النادي كنت سأعلمه كيفية اللعب في مركز المهاجم رقم 9، لأنني لم أكن مهاجمًا، ولكن اعتدت على اللعب في هذا المركز".

وأضاف، أن "مركز المهاجم الصريح يسبب له بعض الصعوبات، لأنه في رأيي لا يجيد اللعب في هذا المركز، ليس لأنه لا يعرف، بل لأنه ليس مركزه الطبيعي".

ووجه رونالدو رسالة إلى جماهير الميرنغي، قائلا: "اعتنوا بمبابي، هو لاعب رائع، وريال مدريد يجب أن يساعده ويحميه، ليس لدي أدنى شك في أن كيليان سيمنح الكثير من السعادة للجماهير".

وتابع: "أحب مبابي كثيرًا، وليس فقط بسبب قصته عندما كان صغيرًا وكيف كان معجبًا بكريستيانو رونالدو وكان يعتبرني مثله الأعلى، لكنه حقًا لاعب رائع وسيساعد ريال مدريد كثيرًا".

وعندما سُئل عن ما إذا كان يتابع ريال مدريد، أوضح: "أشاهد مباريات ريال مدريد من وقت لآخر لأن ابني ماتيو يحب مبابي كثيرًا".

وفي نصيحته الأخيرة لمبابي، قال رونالدو: "كيليان لا ينبغي أن يكون مهاجما تقليديا.. لو كنت مكانه، لكنت لعبت بالطريقة ذاتها التي يلعب بها كريستيانو رونالدو كمهاجم".

يذكر أن رونالدو، الذي يكمل عامه الأربعين يوم الأربعاء المقبل، هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفا.

يشار إلى أن مبابي سجل 22 هدفاً وصنع 4 أهداف في 33 مباراة بقميص ريال مدريد منذ قدومه إليه الصيف الماضي.