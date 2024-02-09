رونالدو يثير الجدل في السعودية بتصرف "غير أخلاقي" ومطالبات بطرده

شفق نيوز/ أثار لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل في السعودية بعد قيامه بحركة "مشينة" عقب خسارة فريقه النصر أمام غريمه الهلال في نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودية بكرة القدم، يوم أمس الخميس.

وبدا رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، غاضبا بعد المباراة عندما رمى أحد المشجعين علم الهلال فأمسك به رونالدو ووضعه داخل سرواله من الأمام ثم رمى به إلى الجمهور.

أثارت الحادثة غضبا واسعا في السعودية وسط مطالبات بمعاقبته، بل وحتى طرده من البلاد نتيجة تكرار مثل هكذا أحداث.

في تعليق كتبه على منصة "إكس" وصف الناقد الرياضي السعودي خلف ملفي ما جرى بـ"المقزز".

وقال ملفي إن الحادثة ليست الأولى التي يتورط فيها النجم البرتغالي، عازيا السبب في ذلك إلى أنه "لم يجد أدنى درجات العقوبة!!" في السابق.

ودعا ملفي القائمين على إدارة ملف الرياضة في السعودية إلى معاقبة رونالدو "والتصدي لإساءاته".

بدوره كتب حسن الناقور، وهو رجل أعمال سعودي ومستثمر ومالك أسهم في نادي تشيلسي الإنكليزي وعضو شرف في نادي الهلال، أن رونالدو لم يقتصر على "الحركة غير الأخلاقية" بل قبلها "أساء للعاملين في الملعب وطلب من اللاعبين الخروج قبل التتويج" وغيرها.

وقارن آخرون بين تصرفات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورونالدو، حيث كتب معلق يدعى "مجيد" أن ميسي حضر للرياض وتلقى فريقه إنتر ميامي هزيمة ثقيلة، لكنه لم يبد أي تصرف مسيء.

بالمقابل دافع آخرون عن النجم البرتغالي ورأو أن ما قام به جاء نتيجة الاستفزازات المتكررة من جماهير نادي الهلال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رونالدو للانتقادات منذ وصوله للسعودية نهاية عام 2022.

ففي أبريل الماضي قام رونالدو بحركة "مشينة" بعد انتهاء مباراة فريقه النصر ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين ما أثار غضبا واسعا وصل إلى حد المطالبة بفسخ عقده مع النادي، وطرده من البلاد.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو مقتضب بعد انتهاء المباراة، التي انتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين وهو يلمس أعضاء حساسة في جسمه ويضحك خلال توجهه لغرف الملابس، وذلك وسط هتافات تبدو تنتقد أداءه المخيب في المباراة.

وتعرض رونالدو في حينها لانتقادات كثيرة خلال المباراة بعد أن قدم عرضا يشبه أداء المصارعين، بحسب موقع "سي بي أس سبورت".

وظهر رونالدو في لقطة أثناء المباراة وهو يركض خلف لاعب الهلال، غوستافو كويلار، وقفز في الهواء ولف ذراعه حول رقبة كويلار ليوقعه على الأرض، وكأنه في إحدى منافسات مباريات المصارعة الحرة للمحترفين.

وحصل رونالدو على بطاقة صفراء بسبب هذا الخطأ، وربما كان محظوظا بتجنب البطاقة الحمراء، بحسب الموقع.

وسخر "سي بي أس سبورت" من حركة رونالدو مع كويلار، مشيرا إلى أنه قد يكون قادرا في المستقبل على استكشاف مواهبه في حلبات المصارعة متى قرر الابتعاد عن كرة القدم.

وانتقل رونالدو إلى النصر من مانشستر يونايتد الإنكليزي، في صفقة انتقال حر مدوية في ديسمبر 2022 بالنظر إلى ما تردد بشأن قيمتها التي تجاوزت 200 مليون يورو.

وجاء انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، بعد أزمة كبيرة مع مانشستر يونايتد ومدربه، إيريك تين هاغ، بعدما أجرى اللاعب لقاءا تلفزيونيا انتقد فيه النادي والمدرب، في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق.