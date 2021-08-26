رونالدو يتوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي

شفق نيوز/ أكدت وسائل إعلام بريطانية، يوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وافق على الشروط الشخصية قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن رونالدو وافق على الشروط الشخصية قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا، تحدث بالفعل مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وأن الفريق الإيطالي يجري الآن محادثات مع السيتي بشأن السماح للاعب بالمغادرة بعد 3 سنوات من انضمامه للبيانكونيري.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إيطالية أن مانشستر سيتي عرض على رونالدو عقدًا لمدة عامين، على أن يحصل اللاعب على 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويأتي توجه مانشستر سيتي للتعاقد مع رونالدو بعد فشل التعاقد مع هاري كين الذي أعلن بقاءه مع توتنهام.

وفي حال انضمامه إلى مانشستر سيتي سيعود رونالدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن لعب 6 مواسم لمانشستر يونايتد.

شكوك مستمرة

وانضم رونالدو ليوفنتوس من ريال مدريد صيف عام 2018 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، وينتهي عقده في يونيو 2022 لكن لا يبدو أنه سيكمل عقده مع الفريق.

وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس منذ خروج الفريق من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وازداد الحديث عن رحيله عقب إعادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

ولا يرتبط رونالدو بعلاقة جيدة مع آليغري، حيث عملا معا موسم 2018/2019 قبل أن يرحل آليغري، حيث خلفه ماوريسيو ساري ثم آندريا بيرلو.

وخلال ثلاثة مواسم ليوفنتوس مع رونالدو ودع الفريق مرتين من دور الـ16 ومرة في ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، علما أن آخر تتويج البيانكونيري في دوري الأبطال كان موسم 1995/1996.

وسجل رونالدو مع يوفنتوس 101 هدف، وصنع 22 في 134 مباراة مع يوفنتوس، ونال معه لقبين في الدوري الإيطالي، ولقب في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

طلب الرحيل

وكان رونالدو قد بدأ الموسم بجدل كبير بعدما جلس على دكة البدلاء في مباراة يوفنتوس مع أودينيزي في أولى جولات الدوري الإيطالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه ينتظر عروضًا للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأشرك آليغري رونالدو في الدقيقة 60، وسجل هدفا في اللحظات الأخيرة، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.