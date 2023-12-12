رونالدو يتسبب بأزمة سياسية في اليابان

شفق نيوز/ رغم تجاوزه سن الثامنة والثلاثين، فإن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لا يزال يحظى بإعجاب كبير في العديد من دول العالم وأثار عاصفة سياسية كادت أن تهدد المستقبل المهني لعمدة مدينة ناغازاكي اليابانية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نجم ريال مدريد الأسبق، تسببت بتلك العاصفة دون قصد منه، وذلك بعد الكشف مؤخرا عن أن عمدة مدينة ناغازاكي، كينجو أويشي، غاب متعمدا عن اجتماع مهم للقادة السياسيين في اليابان، بسبب رغبته في حضور المباراة الودية التي جمعت بين نادي النصر السعودي وفريق باريس سان جيرمان في مدينة أوساكا بتاريخ 25 يوليو.

وأوضح أويشي أنه "دفع ثمن تذكرة حضور المباراة من جيبه الخاص"، لكن حكومة المدينة اليابانية "دفعت تكاليف السفر والإقامة".

واعتذر السياسي لأنه استغل الحدث لدعوة النجم البرتغالي للمشاركة في الدعاية المستقبلية لناغازاكي، على الرغم من أن بعض المسؤولين يقولون إنه "لم يكن هناك أي رد من رونالدو" على هذا النوع من الطلب الدعائي.

ويطالب بعض السياسيين وأوساط أخرى من الرأي العام باستقالة أويشي، "لعدم قيامه بواجباته كموظف عمومي على النحو الصحيح".

ويقولون إنه "أعطى الأولوية لمصالحه الخاصة، وحضر حدثًا ترفيهيًا بدلاً من التواجد في اجتماع رسمي مهم".

وعلى الجانب الآخر، يرى أنصار أويشي أن محاولته الحصول على دعاية لناغازاكي، يعد أمرا "مفيدًا جدًا" للمدينة، وبالتالي فهو "كان يؤدي مهمته كعمدة"، وفق الصحيفة.