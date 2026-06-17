رونالدو يبدأ حلمه الأخير مع البرتغال.. وقمة نارية بين إنكلترا وكرواتيا بالمونديال

شفق نيوز- متابعة

تخوض البرتغال مساء اليوم الأربعاء، مواجهة أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة 11 في كأس العالم 2026، فيما تلتقي إنكلترا مع كرواتيا في قمة مرتقبة ضمن المجموعة 12.

وتقام مباراة البرتغال عند الساعة 8:00 مساءً على ملعب ميامي غاردنز، ضمن مجموعة تضم أيضاً أوزبكستان وكولومبيا، في بداية مشوار يعد الأخير للنجم كريستيانو رونالدو في المونديال، حيث يسعى لختام مسيرته العالمية بلقب طال انتظاره، بعدما سجل في خمس نسخ سابقة من البطولة دون أن يحقق التتويج.

وفي مواجهة أخرى، تصطدم إنكلترا بكرواتيا عند الساعة 11:00 مساءً على ملعب دالاس أرلينغتون، ضمن المجموعة 12 التي تضم أيضاً غانا وبنما، وسط تطلعات إنكليزية لكسر عقدة طويلة تمتد منذ تتويجها الوحيد عام 1966، في وقت يراهن فيه المنتخب على خبرة مدربه الألماني توماس توخيل لقيادة الفريق نحو اللقب.