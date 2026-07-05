رونالدو: مونديال 2026 سيكون الأخير في مسيرتي

شفق نيوز- واشنطن

كشف كريستيانو رونالدو، أسطورة البرتغال، مساء الأحد، عن حقيقة خوضه لآخر بطولة كأس العالم في مسيرته، بعدما وصل إلى سن 41 عاماً.

وفي مؤتمر صحفي، سئل رونالدو، عن هذا الأمر فأجاب: "مرة أخرى، كأس العالم الأخيرة (يضحك).. سؤال مثير للاهتمام، أعجبني".

وتابع: "ما يبقى هو الناس. الناس الذين يحبوننا، الناس الذين نستطيع أن نمنحهم لحظات مميزة. وأرى الناس الذين يعملون من حولنا. إنها ذكريات رائعة".

وواصل: "خلال رحلة طيران، عرفت أن إحدى المضيفات أرجنتينية. فقط من نظرتها إليّ. قلت لها: أعرف أنكِ أرجنتينية. نظرتِ إليّ ثم صرفتِ نظركِ بسرعة، أنتِ لا تحبينني.. لكن زوجتي أرجنتينية. لا بأس".

وأردف: "المهم هو الاستمتاع بالبطولة على أكمل وجه. ستكون هذه آخر كأس العالم لي، نعم. المهم هو الاستمتاع بها".

وعن إمكانية مواجهة فرنسا حال عبور إسبانيا، وفوز "الديوك" على المغرب، قال كريستيانو رونالدو: "لا أريد الحديث عن نصف النهائي لأننا سنلعب ضد إسبانيا غداً.. سيكون لديّ وقت للحديث عن ذلك إذا تأهلنا، لكن الأمر صعب للغاية. أتمنى أن نقضي أمسية رائعة".