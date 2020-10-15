رونالدو مهدد بالغرامة بسبب كورونا

شفق نيوز/ قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الإيطالي في الحجر الصحي، ثم مرة أخرى بعد عودته إلى تورينو إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل، وفق ما أعلن وزير الرياضة الإيطالي الخميس.

وقال فيتشنزو سبادافورا في تصريح لراديو "أونو" ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو خرق الإجراءات الصحية من خلال ذهابه إلى البرتغال وعودته منها فأجاب "نعم، أعتقد أنه فعل ذلك في حال لم تسمح له السلطات الصحية بذلك".

وكانت السلطات الصحية المحلية في تورينو طالبت القضاء بفتح تحقيق في هذه القضية بعد رحيل رونالدو وبعض النجوم الدوليين لالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، في حين كان جميع لاعبي يوفنتوس معزولين في أحد الفنادق بعد أن تبين إصابة اثنين من زملائهم بكوفيد-19.

وبحسب الصحف الايطالية، فإن رونالدو قد يتعرض لغرامة بسبب ما قام به.

أما في ما يتعلق بعودته إلى تورينو الأربعاء بعد يوم من إعلان إصابته رسميا بفيروس كورونا خلال تجمع المنتخب البرتغالي، فقد عاد النجم البرتغالي "على متن طائرة صحية سمحت لها السلطات المختصة" كما ذكر نادي السيدة العجوز.

وأكد رئيس يوفنتوس، اندريا انييلي، الخميس، بأن ناديه احترم البروتوكول الرياضي طالبا من "وزارتي الصحة والداخلية" الكشف عما هو الخرق الذي قام به رونالدو.

وكشف الاتحاد البرتغالي بأن رونالدو لا يعاني من أي عوارض. وبحسب القوانين الايطالية، يتعين عليه حجر نفسه 10 أيام على الأقل ويستطيع الالتحاق بزملائه عندما يخضع لفحص جديد تأتي نتيجته سلبية.

وسيغيب رونالدو بالتأكيد عن مباراتي فريقه ضد كروتوني في الدوري المحلي السبت، ثم ضد دينامو كييف الأوكراني في مستهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

لكن السؤال الذي يطرحه عشاق النادي الايطالي الشمالي العريق يتعلق بإمكانية مشاركة رونالدو في مباراة القمة ضد برشلونة الاسباني ومواجهة نجم الأخير الارجنتيني ليونيل ميسي في دوري الأبطال في 28 من الشهر الحالي من عدمها، علما بأن بروتوكول الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" يوصي بوجوب إبراز أي لاعب بأنه ليس مريضا بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع من موعد إقامة المباراة.



