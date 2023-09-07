رونالدو: منافستي مع ميسي انتهت.. و"إذا تحبني لا تكرهه"

شفق نيوز/ كشف الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو أنه يحترم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما تشارك الثنائي مسرح كرة القدم 15 عاماً، مضيفا بأنه لا يجب على محبيه أن يكرهوا بطل كأس العالم 2022.

وعلى ضوء مواجهة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات كأس أوروبا أبان رونالدو: كره؟ أنا لا أراه كذلك، منافستنا الخاصة انتهت. كانت رائعة والمشاهدون أحبوها. من يحب رونالدو ليس عليه أن يكره ميسي لأننا نحترم في جميع أنحاء العالم. وهو الأمر الأهم، هو يسير في طريقه وأنا في طريقي وإرثنا يبقى لذلك لا أرى أن منافستنا ما زالت مستمرة.

وأضاف بطل كأس أوروبا ودوري الأمم مع البرتغال: قلتها في السابق، تشاركنا المسرح 15 عاما، لسنا أصدقاء لكننا زملاء ونحترم بعضنا البعض.

وتلعب البرتغال مباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا أمام سلوفاكيا في الثامن من الشهر الحالي ولوكسمبورغ في الحادي عشر.