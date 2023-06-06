رونالدو ليس الأول.. قائمة اللاعبين الأعلى تقييما في الدوري السعودي

شفق نيوز/ كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي، يوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين "الأعلى تقييما" في منافسات موسم 2022/2023، وفقا لاختيارات موقع أوبتا المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.

وجاء الدولي السعودي وهداف الفتح، فراس البريكان، على رأس قائمة لاعبي الهجوم الأعلى تقييما، بـ 8 درجات. وجاء مهاجم الهلال وثالث هدافي المسابقة النيجيري، أوديون إيغال، في المرتبة الثانية بـ7،8 درجة، فيما حل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالمركز الثالث في التقييم بحصوله على 7،1 درجة.

وكان رونالدو قد انضم للنصر السعودي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف في يناير الماضي.

وفيما يخص لاعبي خط الوسط الأعلى تقييما، فقد جاء قائد فريق الشباب اللاعب الأرجنتيني، إيفر بانيغا، في المقدمة بعدما حصد 8،3 درجة، وفي المرتبة الثانية حل البرازيلي لويس غوستافو، لاعب النصر، بالدرجة ذاتها.

بينما جاء لاعب خط وسط التعاون، أشرف المهديوي، في المركز الثالث بـ8،1 درجة.

وتصدر قائمة لاعبي خط الدفاع الأعلى تقييما الدولي الإيفواري والظهير الأيسر لنادي النصر، غيسلان كونان، بحصوله على 8،9 درجة، تلاه مدافعا الاتحاد أحمد شراحيلي والمصري أحمد حجازي بـ 8 درجات.

وتصدر قائمة الأعلى تقييما في مركز حراسة المرمى، حارس الاتحاد، مارسيلو جروهي، بحصوله 7،7 درجة،

وجاء حارس الهلال، عبدالله المعيوف، في المركز الثاني بـ 6،6 درجة، بينما حل حارس الاتفاق، البرازيلي باولو فيكتور، ثالثا بـ 6،5 درجة.

وكان فريق اتحاد جدة قد حصد لقب الدوري السعودي موسم 2022 /2023، وذلك للمرة الأولى منذ 2009.