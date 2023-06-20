رونالدو: لا أطارد الأرقام القياسية بل هي تلاحقني

شفق نيوز/ أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه "لن يتخلى أبدا" عن اللعب مع منتخب البرتغال، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراته الدولية رقم 200 أمام آيسلندا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال رونالدو خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك: "لن أتخلى عن المجيء إلى هنا (مع المنتخب البرتغالي) لأنه حلم دائما".

وأضاف الهداف الدولي التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 122 هدفا، أن "الوصول إلى 200 مباراة دولية ليس هدفا فقط لأي شخص، إنه يظهر مدى حبي لبلدي وفريقي. سيكون من الرائع أن أتوّج مباراتي الدولية رقم 200 بهدف، وإن لم أسجل فالشيء المهم هو أن يفوز الفريق".

وتابع لاعب النصر السعودي "لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني. سعيد لأنها جزء من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى مع الفريق. شيء لم أعتقد مطلقا أنني سأحققه".

ولدى سؤال رونالدو عن أكثر مواجهة مميزة من بين المباريات الـ199 التي خاضها مع منتخب بلاده حتى الآن، لم يستطع "صاروخ ماديرا" اختيار مباراة واحدة فقط، ورد قائلا: "من الصعب أن أختار مباراة واحدة فقط. لقد عشت العديد من اللحظات الجميلة. في يورو 2016 وفي دوري أمم أوروبا، كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة، لذلك أفضل قول إن المباراة المقبلة هي الأفضل".

وأكد الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن رونالدو سيبدأ أساسيا في مباراة آيسلندا، قائلا إن: "لاعبا بلغ 200 مباراة دولية هو أمر فريد من نوعه"، معتبرا أنه "مصدر فخر لكرة القدم البرتغالية".

وأحرز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) 4 أهداف في 3 مباريات منذ تولي روبرتو مارتينيز تدريب البرتغال في وقت سابق من العام الحالي، لكنه فشل في هز شباك البوسنة والهرسك، رغم فوز منتخبه بثلاثية نظيفة، الأسبوع الماضي.

ويتصدر منتخب البرتغال بطل "يورو 2016" قائمة المجموعة العاشرة لتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه السلوفاكي، ويليهما منتخب لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.