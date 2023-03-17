رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي استعداداً لتصفيات كأس الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ تصدر نجم فريق النصر، كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال ، وذلك استعداد لخوض مواجهتي ليختنشتاين ايسلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

وقرر روبيرتو مارتينيز المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي استدعاء قائد المنتخب ولاعب النصر النجم كريستيانو رونالدو لمعسكر الفريق.

وحسم رونالدو الجدل حول مستقبله مع منتخب بلاده ن بعدما ترددت أنباء عن إعتزاله الدولي.

وتعتبر هذه هي القائمة التي يعلنها الإسباني روبرتو مارتينيز، المدرب الجديد للبرتغال الذي تولي المهمة خلفًا لفرناندو سانتوس، بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام المنتخب المغربي .

وشهدت القائمة وجود أسماءً معتادة في المنتخب البرتغالي، مثل برونو فيرنانديز، وجواو فيلكس، ورافاييل لياو، وروبن دياز، وبرناردو سيلفا .

واستمر رونالدو صاحب 38 عامًا على في قائمة المنتخب البرتغالي، ليكون مارتينيز هو المدرب الخامس الذي يتدرب رونالدو تحت قيادته.

وسبق لرونالدو التدرب تحت قيادة لويس فيليبي سكولاري، وكارلوس كيروش، وباولو بينتو، وفرناندو سانتوس.

واشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو نجم النصر سيقوم بدور أساسي مع البرتغال خلال المواجهتين المقبلتين، المقرر إقامتهما 23 و26 مارس الجاري .