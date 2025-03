رونالدو: سأتزوج جورجينا عندما يحدث شيء معين

شفق نيوز/ أعلن لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنه سيتزوج من شريكته، جورجينا رودريغيز، عندما "يحدث شيء معين".

ويعيش رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، وجورجينا، البالغة من العمر 31 عاماً، في علاقة منذ العام 2016، ولديهما معاً ابنتان هما آلانا (7 سنوات)، وبيلا (سنتان)، بينما هي أيضاً أم لأطفاله الثلاثة من زواج سابق. ورغم علاقتهما الطويلة، لم يؤكد الثنائي علناً ما إذا كانا مخطوبين.

وتحدثت جورجينا عن الضغط الذي تشعر به من أصدقائها بشأن الزواج في مقابلة لها في برنامجها الواقعي على "نتفليكس" (أنا جورجينا).

وشاركت كيف أن أصدقاءها دائماً ما يمازحونها حول موعد زواجهما، خاصة بعد إطلاق جنيفر لوبيز أغنيتها الشهيرة "The Ring or When" (متى الخاتم).

ومع ذلك، قال رونالدو إن قرارهما بالزواج سيحدث عندما يشعران أن الوقت مناسب، فيما أكد لجورجينا أنه متأكد من أن ذلك سيحدث في النهاية، سواء كان ذلك في غضون بضعة أشهر أو عام.

واحتفل رونالدو مؤخراً بعيد ميلاد جورجينا بطريقة فريدة، حيث شارك صورة لهما أثناء التمرين معاً في صالة الألعاب الرياضية، وكتب رسالة مؤثرة على "إنستغرام".

ووصف رونالدو جوريجينا بأنها "أم، شريكة، صديقة"، وأعرب عن حبه لها، معبراً عن أن "نورها وحبها معديان".

كما نشرت جورجينا عن احتفالات عيد ميلادها، حيث عرضت الهدايا التي تلقتها، بما في ذلك باقة من الزهور، وحقيبة هدايا وردية تحتوي على عطر قامت بإنتاجه.

وعلى الرغم من أن الثنائي لم يتزوجا رسمياً، إلا أن رونالدو قد أشار إلى جورجينا كزوجته في عدة مناسبات. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2024، خلال حفل جوائز غلوب سوكر في دبي، أشار إليها كزوجته أمام الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، في فيديو على قناته في "يوتيوب"، أشار إليها رونالدو بشكل غير رسمي كزوجته، وفي مناسبة أخرى، وصفها بأنها زوجته أثناء مناقشة روتينه اليومي في بودكاست WHOOP.