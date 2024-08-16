رونالدو سيواجه العراق لأول مرة في دوري نخبة آسيا

شفق نيوز/ بات من المؤكد ظهور النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو في العراق بلقاء الشرطة العراقي والنصر السعودي بحسب نتائج قرعة دوري نخبة آسيا لكرة القدم.

وأوقعت القرعة الشرطة العراقي في مجموعة تضم النصر السعودي، وباختاكور الأوزبكي، والعين الإماراتي، وبرسبوليس الإيراني، والهلال السعودي، والوصل الإماراتي، والاستقلال الإيراني، والأهلي السعودي.

وسوف يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على جائزة مالية مقدارها 12 مليون دولار، أما الفريق الخاسر في نهائي البطولة الجديدة فسوف يحصل على جائزة مالية مقدارها 6 ملايين دولار.

ووفقاً للنظام الجديد لبطولة أبطال آسيا، ستضم مرحلة المجموعات 24 فريقاً، يتم توزيعهم على مجموعتين فقط تضم كل مجموعة 12 فريقاً.

وسيكون هناك مجموعة تضم أندية شرق آسيا وهم 12 فريقاً، والمجموعة الأخرى ستضم أندية غرب آسيا وعددهم 12 فريقاً أيضاً.

وستتنافس الأندية داخل كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري، فمن المقرر أن يواجه كل فريق 8 أندية مختلفة، 4 مباريات منهم ستقام على أرضه و4 أخرى ستقام خارج ملعبه، مع تطبيق مبدأ عدم تواجه فريقين من نفس الدولة.

وبخلاف ذلك، فإن الاتحاد الآسيوي أكد أنه سيقوم باستخدام برنامج قرعة مخصص لمعرفة جدول مباريات كل فريق في كل دوري.

وبعد نهاية مرحلة الدوري، يتأهل أول 8 أندية في كل مجموعة إلى دور الـ 16، لتتواجه أندية الشرق فيما بينها بنظام الذهاب والإياب وكذلك أندية الغرب.

وبداية من دور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، ستقام بنظام البطولة المجمعة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 25 نيسان/ أبريل وحتى 5 آيار/ مايو 2025.