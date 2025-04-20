رونالدو بمواجهة ميسي مجدداً في بطولة رسمية

شفق نيوز/ أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اليوم الأحد، عن أمله في مشاركة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر إقامة المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز المقبلين، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

و في هذا الصدد قال خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "إنفانتينو يحلم بمشاركة رونالدو في مونديال الأندية، كأنها الرقصة الأخيرة، قد يتواجد رونالدو بالفعل، مع أحد الفرق المشاركة في البطولة لكن المعلومة المؤكدة، أنه لن يلعب بقميص الهلال السعودي".

وتابع دياز: "بعض الأحلام قد تتحقق، خاصة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجد في البطولة، مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، وقد تكون هناك دعوة خاصة لكريستيانو رونالدو، للمشاركة في المونديال مع أحد الفرق".