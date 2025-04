رونالدو بعد إقصاء النصر من دوري أبطال آسيا للنخبة: أنا فخور

شفق نيوز/ نشر كريستيانو رونالدو عقب خسارة فريقه نادي النصر السعودي، أمام نادي كاواساكي فرونتالي الياباني، مساء اليوم الأربعاء، منشوراً تضمن لقطات مصورة من مشاركته في المباراة وأرفقها بتعليق.

وكتب النجم البرتغالي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أحياناً يضطر (تحقيق) الحلم إلى الانتظار، أنا فخور بهذا الفريق وبكل ما قدمناه على أرض الملعب".

وأضاف رونالدو البالغ من العمر 40 عاماً، مخاطباً الجماهير: "شكراً جزيلاً لجميع المشجعين الذين آمنوا بنا وساندونا في كلّ خطوة، دعمكم يعني الكثير".

وتأهل نادي كاواساكي الياباني، مساء يوم الأربعاء، إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على النصر السعودي بنتيجة 2-3، ليضرب موعداً مع أهلي جدة السبت المقبل.

Sometimes the dream has to wait. I’m proud of this team and everything we gave on the pitch. 🟡🔵Thank you to all the fans who believed in us and stood by us every step of the way. Your support means the world. 🙏 pic.twitter.com/sLP6k4ihrH