رونالدو باقٍ مع المنتخب البرتغالي حتى بطولة "يورو 2024"

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية، يوم الثلاثاء، أن "الدون" كريستيانو رونالدو لا يعتزم اعتزال لعب كرة القدم حالياً، خاصة بعد وداع منتخب البرتغال لبطولة كأس العالم 2022.

وودع منتخب البرتغال منافسات مونديال قطر 2022 بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد في دور ربع النهائي.

وقالت الصحيفة البرتغالية إن "رونالدو لا يعتزم إنهاء مسيرته مع المنتخب البرتغالي، ويريد اللعب في بطولة يورو 2024، وهو لن يتخلى عن اللعب للبرتغال حتى لو ظل فرناندو سانتوس على رأس القيادة الفنية".

وأوضحت أن النجم البرتغالي يرى أنه سيستمر على الأقل حتى يورو 2024 على الرغم من أن مستقبل ناديه الجديد ما يزال غير مؤكد بعد انتهاء علاقته مع مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد كتب في رسالة مؤخراً عبر حسابه على "فيسبوك" عقب وداع البرتغال للمونديال، قائلًا: "أريدكم فقط أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير، وكُتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير للحظة".

وأضاف "لقد كنت دائماً واحداً من بين الذين قاتلوا من أجل تحقيق الهدف المشترك، ولن أدير ظهري أبداً لزملائي في الفريق، ولبلدي".

وقبل كأس العالم، رفض رونالدو التأكيد على أن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة في مشواره الدولي، وقال إنه يتطلع بالفعل للظهور مع بلاده في بطولة أوروبا 2024.

ومع ذلك، أنهى تعليقه على "فيسبوك" بملاحظة غامضة، حيث قال رونالدو "حتى الآن، لا يوجد الكثير لقوله. شكراً البرتغال. شكرًا قطر. كان الحلم جميلاً طالما استمر. الآن، علينا أن ندع الوقت ليكون مستشاراً ناصحاً، وسيسمح للجميع بالوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة".