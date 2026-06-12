رونالدو: البرتغال يمتلك جيلاً استثنائياً ولقب المونديال لا يحسم بالأسماء

شفق نيوز- متابعة

تحدث أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، يوم الجمعة، عن حظوظ منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم، مؤكداً أن الإجابة عن هذا التساؤل لن تتضح إلا مع اسدال الستار على البطولة.

وقال رونالدو إن "البرتغال تمتلك جيلاً مميزاً للغاية من اللاعبين القادرين على المنافسة على أعلى المستويات".

وأشار صاروخ ماديرا، إلى أن "هناك عوامل وتفاصيل عديدة تبقى خارج نطاق سيطرة الفريق".

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي أنه يثق بشكل كامل في قدرات هذا الجيل، معرباً عن إيمانه بأن اللاعبين سيمنحون الجماهير البرتغالية الكثير من الفرح والنجاحات خلال السنوات المقبلة.

ويقع المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة 11 في بطولة كأس العالم، إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية واوزبكستان وكولومبيا.