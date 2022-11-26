"رولز رويس لكل لاعب في المنتخب السعودي!".. الشهري يرد

شفق نيوز/ رد مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري على التقارير التي أوردتها وسائل إعلام زعمت بتقديم هدية لكل لاعب وهي عبارة عن سيارة فارهة من طراز رولز رويس فانتوم بعد الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين في بطولة مونديال قطر 2022.

وخلال مؤتمر صحفي، وجه أحد الصحفيين سؤالا للشهري عما إذا كان قد تلقى سيارة رولز رويس وعن اللون الذي اختاره، فأجاب اللاعب السعودي ضاحكا: هذه التقارير غير صحيحة!

وحاول الصحافي استفزاز الشهري بالقول: "أمر مؤسف، أليس كذلك؟"

إلا أن سرعة بديهة الشهري كانت حاضرة، حين وجه صفعة قوية للصحافي قائلا: "نحن هنا في خدمة بلادنا لتقديم الأفضل!"

وتابع الشهري خلال المؤتمر الصحفي بالقول: "نؤمن بقدراتنا ولا نقلل من أي منتخب آخر، فوزنا على الأرجنتين منحنا ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين".

وأضاف: "طموحاتنا باتت أكبر بعد الفوز على الأرجنتين، استعداداتنا لمواجهة بولندا تسير جيدًا والمدرب يقوم بعمل كبير، التأهل إلى دور الـ16 بات هدف اللاعبين جميعًا.

وأكد مهاجم الصقور الخضر ثقته بتحقيق نتيجة جيدة أمام بولندا في ثاني مباريات المنتخب ضمن مونديال 2022.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن "malaymail"، أن كافة لاعبي منتخب السعودية سيحصلون على سيارة رولز رويس لكل منهم، مكافأة لهم. الجائزة مقدمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود الذي سيمنحهم سيارة رولز رويس فانتوم لكل لاعب.

واليوم، يخوض منتخب السعودية المنتشي بفوزه التاريخي على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بكأس العالم، مواجهة صعبة ضد بولندا في الجولة الثانية.

وافتتحت السعودية مفاجآت كأس العالم 2022 بقلب تأخرها أمام الأرجنتين من 1-0 إلى 2-1 لتقتنص 3 نقاط ثمينة تعزز آمال العبور إلى دور الستة عشر.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وفي مشاركاته الخمس السابقة كان الخروج من الدور الأول هو السائد باستثناء مرة واحدة فقط.

وفي مونديال أميركا 1994 تأهل منتخب السعودية إلى الدور التالي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الستة عشر أمام السويد بنتيجة 3-1.