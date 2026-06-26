روسيا تنسحب من كأس العالم للجمباز الإيقاعي رفضاً لحظر علمها ونشيدها

الروسية صوفيا إيلتيرياكوفا خلال مشاركتها في كأس التحدي العالمية للجمباز الإيقاعي 2026 (ا ف ب)

شفق نيوز- موسكو

أعلن المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي، يوم الجمعة، الانسحاب من منافسات كأس التحدي العالمية المقامة في رومانيا، احتجاجاً على منع رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني.

وجاء في بيان الفريق: "قرر منتخب روسيا للجمباز الإيقاعي الانسحاب من بطولة كأس التحدي التي تُقام في مدينة كلوج-نابوكا الرومانية بين 26 و28 حزيران/ يونيو، بسبب انتهاكات خطيرة للوائح المنافسة من قبل المنظمين".

وأضاف البيان: "أبلغنا المنظمون شفهياً بأن العلم الروسي لن يُرفع داخل الصالة الرياضية، وأن النشيد الوطني لن يُعزف في حال فوز لاعبات روسيا".

واعتبرت روسيا أن هذه الإجراءات "تتعارض بشكل مباشر" مع قرار الاتحاد الدولي للجمباز الذي سمح في أيار/ مايو الماضي بعودة الرياضيين الروس إلى المنافسات بعد إيقاف دام أربع سنوات على خلفية الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية لإلزام المنظمين بتطبيق القرار.

ولم يصدر الاتحاد الدولي للجمباز أي تعليق فوري على القضية.

وكان رئيس بلدية كلوج-نابوكا، إميل بوك، قد أعلن في مقطع فيديو نشره عبر "فيسبوك" الأربعاء الماضي أنه لن يُسمح باستخدام العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني خلال البطولة.

وقال: "لا أوافق على استخدام الرموز السياسية لدولة معتدية في أوروبا داخل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان منظمو البطولة قد التزموا بطلب رئيس البلدية.

وتُعد روسيا من أبرز القوى العالمية في الجمباز الإيقاعي، بعدما احتكرت الميدالية الذهبية الأولمبية في هذه الرياضة بين عامي 2000 و2016.