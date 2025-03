روردي يتدرب.. نجم الكرة الذهبية يعود لإنقاذ السيتي (فيديو)

شفق نيوز/ عاد رودري، نجم مانشستر سيتي والفائز بجائزة الكرة الذهبية، للتدريب الفردي بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في سبتمبر/ ايلول الماضي.

وأظهر مقطع مصور منشور على حساب سيتي بتطبيق "إنستغرام" اللاعب البالغ 28 عاما وهو يقوم ببعض التدريبات في مناطق تدريب الفريق.

وخضع الدولي الإسباني رودري لجراحة بعد تعرضه للإصابة خلال التعادل 2-2 مع آرسنال، وقال المدرب بيب غوارديولا إن لاعب الوسط سيغيب عن هذا الموسم.

لكن رودري وضع لنفسه هدفا للعودة مبكرا، وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه يستهدف العودة للملاعب هذا الموسم.

وقال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يرى الإصابات جزءا من حياة الرياضي.

وذكر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أحمد الله دائما على كل شيء، وفي هذه اللحظة أحاول أن أكون إيجابيا وربما أفعل كل الأشياء الأخرى التي لم أعتد عليها.

واضاف، "اقضِ مزيدا من الوقت مع عائلتك، ولماذا لا تحاول تحسين أجزاء أخرى من جسمك والعمل على ذلك والعودة أقوى؟"

ويستضيف سيتي، صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق بليموث أرغايل المنتمي للدرجة الثانية، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

I was thinking about Rodri today hoping he was doing well bc he wasn’t at our last home game against Liverpool and it kinda felt a while since we last saw him. I’m just happy to see him run again 🩵 🤗 pic.twitter.com/HYNOYDPNoR