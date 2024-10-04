روديغر يشعر بالخوف من يامال

شفق نيوز/ أكد الألماني أنتونيو روديغر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني أن منافسه لامين يامال يعتبر لاعبا مخيفا بالنسبة لما يقدمه في المباريات التي يخوضها.

ويعد يامال أهم أوراق مدربه الألماني هانزي فليك في فريق برشلونة رغم صغر سنه، 17 عاما، إذ خاض حتى الآن 10 مباريات في مسابقتين سجل خلالها 5 أهداف وصنع كمثلها.

وفي لقاء لرودريغر مع "ذي إنسايد سكوب" كشف الألماني: يستحق يامال المديح والإعجاب، يبلغ 17 عاما فقط وما يقدمه غير معقول، في برشلونة يملكون لاعبا ينتظره مشوار كامل أمامه، آمل أن يبقى صحيحا لأننا أبدا لا نتمنى الشر للغير.

وأضاف: يملك مستقبل باهرا، هو مخيف على الرغم من أن عمره 17 عاما فقط، وبتذكر ما قام به في كأس أوروبا الأخيرة تعلم أنك لا تملك سوى أن تعجب بأدائه.