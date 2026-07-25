رودري يبلغ السيتي بموقفه من الانتقال إلى مدريد

شفق نيوز- متابعة

أفاد الصحفي الإنجليزي، بن جاكوبس، يوم السبت، أن الدولي الإسباني، رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، كشف موقفه من الانتقال إلى صفوف النادي الملكي خلال الميركاتو الحالي.

وذكر جاكوبس أن رودري أوضح بالفعل لمسؤولي مانشستر سيتي رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، لأسباب رياضية وعائلية، مشيرًا إلى أن إدارة النادي الإنجليزي تستعد لتلقي عرض رسمي، رغم تمسكها بالإبقاء على اللاعب.

وأضاف أنه لا يُنتظر من النجم الإسباني أن يوقع عقدًا جديدًا مع السيتي، حيث يضع رودري الانتقال إلى ريال مدريد على رأس أولوياته هذا الصيف.

ويحبس ريال مدريد أنفاسه، بينما يحاول حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

وازداد اهتمام ريال مدريد بضم رودري، بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال كأس العالم 2026، حيث كان أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني المتوج باللقب، بفضل قدرته على فرض الإيقاع وقطع الكرات وبناء الهجمات.

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، بينما يُنظر إليه داخل الميرينغي باعتباره الخيار المثالي لتدعيم خط الوسط.